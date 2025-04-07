Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas “Jeopolitik koşulların ve dengelerin hızla değişmesi nedeniyle Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarının hızlandırılması gerektiğini” söyledi.

Filelefheros’un haberine göre, bir anma töreninde konuşan Palmas, küresel ve bölgesel güvenliği bozan kritik olay ve savaşların yaşandığı zor bir dönemden geçildiğini belirterek “Teyakkuzda olmamız ve vatanı korumamız zaruridir. Türk işgalinin ve bölünmüşlüğün devam edemeyeceği bilinci ile milli sorunumuzun çözümü için yorulmadan çalışıyoruz.” dedi.