Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarına ilişkin Rum siyasi parti başkanlarından ilk açıklamalar dün akşam geldi.

Alithia ve diğer gazeteler, özellikle bağımsız aday Fidias Panayotu’nun AP milletvekili seçilmesiyle büyük sürpriz yaşanan seçim sonuçları konusunda DİSİ, AKEL, DİKO ve EDEK başkanlarının dün akşam geç saatlerde yaptıkları ilk açıklamalara yer verdiler.

Avrupa Parlamentosu’na iki milletvekili göndermeyi başaran DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriu dün akşam yaptığı açıklamada, sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, seçmenin mesajını ise aldıklarını vurguladı.

Dimitiru, partisinin seçimlerden zaferle çıktığını belirterek partide yenilenmeye gidilmesi gerektiğini ve hiçbir gerilemeye müsamaha etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise dün akşamki değerlendirmesinde, seçim sonuçlarından memnun olmadığını ifade etti.

İkinci milletvekilliği koltuğunun kaybedilmesinin çok olumsuz bir gelişme olduğunu vurgulayan Stefanu, toplumun mesajını iyi incelemeleri gerektiğini de belirtti.

Stefanu ayrıca, “siyasi bir kişilik olmayan Fidias’ın seçilmesinin yeni bir gerçekliğin yansıması olduğu ve incelenmesi gerektiği” yorumunda da bulundu.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, “seçimlerin ve siyasi mücadelelerin kazananları ve kaybedenleri olduğunu, bu sonuçların kendileri adına olumsuz olduğunu” ifade etti.

Papadopulos, siyasetin değersizleştirilmesi olaylarının çoğaldığı yorumunda da bulunarak, bu durumun incelenmesi gerektiğini vurguladı.

- Fidias Panayotu: “En iyi AP milletvekili olacağım”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, AP milletvekili seçilerek büyük bir sürprize imza atan Panayotu’nun dün akşam yaptığı açıklamada; “bugüne kadarki en iyi AP milletvekili olacağını” söylediğini yazdı.

Habere göre Panayotu, “adaylığını koyduğunda seçilebileceğine hiç inanmadığını” belirterek “bugüne kadar belki de ilk kez birinin, arkasında hiçbir siyasi partinin gücü olmadan, sadece sosyal medya gücüyle seçim kazandığını” iddia etti.

“Seçilmesinin sadece Kıbrıs için değil tüm dünya için tarihi bir şey olduğunu” vurgulayan Panayotu; “Tüm Kıbrıs’ın ve Avrupa’nın milletvekili olacağım. En iyi ve en faydalı Kıbrıslı milletvekili olmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.