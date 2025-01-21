Rum siyasi partilerin, liderler arasında dün gerçekleştirilen görüşmenin ardından ilk yaptıkları açıklamalarda, bilgilendirilmesi için ulusal konseyin toplanmasını istedikleri haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre yaptığı açıklamada, daha fazla açıklamada bulunmadan önce Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’ten bilgilendirme beklediğini belirten DİSİ partisi, yeni geçiş noktaları açılmasına dair anlaşmayla ilgili çabanın çok önemli olduğunu düşündüğünü ifade ederek, Hristodulidis’e yönelik kendi önerisini de anımsattı.

AKEL ise açıklamasında, Hristodulidis’in yaklaşımı yanı sıra ya hep ya da hiç şeklindeki paketle ilgili ifadesini yararlı bulmadığını belirterek, böyle bir yaklaşımın her şeyin reddedilmesi ve başarısızlıkla ilgili sorumluluğun her iki topluma da paylaştırılmasına ilişkin bir mazerete dönüşme riskine sahip olduğunu öne sürdü.

DİPA ise açıklamasında, Hristodulidis’in sunduğu paketin bunun tam aksine Rum kesiminin iyi niyetinin göstergesi olduğunu savundu.

EDEK partisi açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in yeni geçiş noktalarının açılması için Cumhurbaşkanı Tatar’la yeni bir üçlü görüşmeye katılmaması gerektiğini savunurken, Ekologlar da yaptıkları açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Kokkina” (Erenköy) sınır kapısının açılması konusundaki ısrarının “kötüye alamet” olduğunu iddia etti.