Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in “çabalarına devam etme" niyetini olumlu bulduklarını ve Rum tarafı olarak “müzakereleri yeniden başlatmak hedefiyle olumlu ortam yaratmak yönünde inisiyatifler almaya devam edeceklerini” söyledi.

Haravgi’nin haberine göre, Letimbiotis, bu açıklamaları Rum Başkanlık Sarayı’nda dün yer alan rutin basını bilgilendirme toplantısında yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Holguin huzurunda bir görüşmeyi ve Rum tarafının diğer birçok önerisini kabul etmediğini söyleyen Letimbiotis, müzakerelerin “uzlaşılmış çerçevede yeniden başlaması konusunda samimi irade ve kararlılık” içerisinde olduklarını savundu.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in "Kıbrıslı Türklere yönelik ocak ayında ilan ettiği güven yaratıcı önlemler ve Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye bağlı olarak Türkiye-AB ilişkilerinde de ilerleme olabileceği" mesajı verdiği son Avrupa Konseyi toplantısına atıfta bulundu.

“Müzakereler konusunda anahtarın Ankara’da olduğuna inandıklarını” söyleyen Letimbiotis, “Bu nedenle Türkiye-Avrupa ilişkileri, inisiyatiflerimiz ve Avrupa Konseyi’nin verdiği mesaj aracılığıyla karşılıklı fayda sağlanabileceğine inanıyoruz.” dedi. Rum tarafı olarak diplomatik çabalarına son vermeyeceklerini belirterek “diplomasinin işlemesine müsaade etmeliyiz.” ifadesini kullandı.