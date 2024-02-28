Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Pile-Yiğitler yolu konusunda varılan karşılıklı anlayış mutabakatındaki tüm maddelerin tam anlamıyla uygulanabilmesinin, iki toplumun da menfaatine olacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Letimbiotis’in dün, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Pile konusunda henüz yeni bir gelişme olmadığını ve kendilerinin her fırsatta, BM Barış Gücü (UNFICYP) ile temasa geçtiklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Letimbiotis, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Danışmanı Maria Angela Holguin Cuellar’ın adadaki temaslarında karşılıklı anlayış mutabakatından bahsedip bahsetmediğinin sorulması üzerine, temaslarının daha çok, iki tarafın görüşlerine dair bilgi almakla ilgili olduğunu kaydetti.

Letimbiotis, Cuellar ile Hristodulidis’in 11 Mart’ta bir araya gelerek, meselelerle ilgili ilk kez daha ayrıntılı bir görüşme yapacaklarını belirtti.

Habere göre Letimbiotis, Cuellar’ın Londra haricinde başka AB ülkelerine gitme düşüncesi bulunduğunu; ancak programının resmen BM tarafından duyurulduğunu söyledi.