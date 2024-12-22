Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Murat Ziazikov, Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunundan da söz etti.

Habere göre, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Murat Ziazikov, Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, ülkesinin, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması hedefiyle Birleşmiş Milletlere ve BM Genel Sekreteri’ne her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Ziazikov, Kıbrıs sorununun çözümünün her şeyden önce tüm Kıbrıs halklarının çıkarlarına yanıt vermesi gerektiğini belirterek bölgedeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ifade etti.

NATO üyeliği konusuna da değinen Ziazikov, Güney Kıbrıs’ın olası NATO üyeliğine ilişkin tartışmaların, Güney Kıbrıs liderliği ile halkının kendi içerisindeki bir konuyu teşkil ettiğini belirtti. Ziazikov, Ekim-Kasım 2024’teki Eurobarometrenin araştırmasına atıfta bulunarak , adadaki ittifaklara yönelik tutumun gerçekten tartışmalı olduğunu, halkın yüzde 77’sinin ittifaklara güvenmediğini belirtti.

Ziazikov ayrıca noel yortusu ve yeni yıl nedeniyle de Rum halkına iyi dileklerini sunarken her iki ülke halklarının yıllardır sahip olduğu geleneksel bağlardan ve iş birliğinden de söz etti.