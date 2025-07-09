Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Kuzey Kore ile doğrudan uçuşları başlatacak Nordwind şirketine gerekli iznin verildiğini bildirdi.

Rosaviatsiya’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasında başlaması planlanan doğrudan uçuşlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Nordwind şirketine Moskova ile Pyongyang arasında doğrudan uçuşlara başlaması konusunda izin verilirken, şirket haftada en fazla iki uçuş gerçekleştirebilecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore ile ulaşım alanında işbirliğini genişletmek için çalışmalar yaptıklarını söylemişti.

Moskova ile Pyongyang arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan doğrudan tren seferleri 17 Haziran’da tekrar başlamıştı.