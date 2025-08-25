Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi ihtimaline ilişkin, "Putin, Zelenskiy ile ancak bir zirve için gündem hazır olduğunda görüşmeye hazır fakat bu gündem şu anda kesinlikle hazır değil." dedi.

Bakan Lavrov, ABD merkezli NBC News'e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı ve savaşın sona ermesi için atılan adımları değerlendirdi.

Putin ile Zelenskiy'nin görüşmesi ihtimaline ilişkin Lavrov, Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a İstanbul'da bu yıl yapılan 3 turluk görüşmeleri anımsatarak müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını belirttiğini aktardı.

Lavrov, Putin'in, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi yönündeki zirve toplantıları için "çok iyi hazırlanılması" gerektiği mesajını verdiğini söyleyerek İstanbul'daki heyetlerin seviyesinin yükseltilmesi önerisini sunduklarını dile getirdi.

İstanbul'daki görüşmelere ilişkin detaylar veren Lavrov, Rusya'nın son müzakerelerde Ukrayna'ya çalışma gruplarının oluşturulmasını önerdiğini ancak buna henüz yanıt alınamadığını belirtti.

Lavrov, Zelenskiy'nin acil önceliğinin Putin ile görüşmek olduğunu söylemesini "oyun" olarak nitelendirerek, ABD'deki toplantıya katılan Ukraynalı ve Avrupalı aktörlerin Alaska'da Trump ile Putin arasında konuşulan güvenlik meselesini "çarpıtmaya" çalıştıklarını savundu.

Rus Bakan, ayrıca Alaska'da, Putin ile Zelenskiy görüşmesinin direkt gündeme gelmediğinin altını çizdi.

Savaşın başlamasının hemen ardından 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerde taslak ilkelerin iki ülke tarafından paraflandığını hatırlatan Lavrov, "Putin, Zelenskiy ile ancak bir zirve için gündem hazır olduğunda görüşmeye hazır fakat bu gündem şu anda kesinlikle hazır değil." ifadesini kullandı.

Lavrov, ayrıca tarafların 2022'deki İstanbul görüşmelerinde olası anlaşmayı müzakere ettiklerini ancak dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bunu "engellediğini" savundu.