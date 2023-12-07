Rusya'nın Bryansk kentindeki okulda düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki kız öğrenci intihar etti.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Byransk kentinde, eğitim gördüğü 5 numaralı okula silah götüren kız öğrenci etrafa ateş açtı.

Saldırıda 1 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan öğrenci, daha sonra intihar etti.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sınıf arkadaşları arasında yaşanan kavganın saldırıya neden olduğu iddia ediliyor.