Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısının iptal edildiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamçatka'daki tsunami uyarısının iptal edildiği belirtildi.

Moskova saatiyle gece 03.00 sıralarında Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve bunun bölgede 1952 yılından bu yana meydana gelen yer sarsıntılarının en şiddetlisi olduğu ifade edilmişti.

Deprem ve tsunamiden etkilenen Sahalin'in Severo-Kurilsk ve Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde acil durum ilan edilmişti. Can kaybının olmadığı deprem nedeniyle, şehirlerdeki bazı binalar hasar görmüştü.