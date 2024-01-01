Japonya'nın batısında meydana gelen 5,7 ve 7,4 büyüklüğündeki depremler sonrasında Rusya'nın Sahalin bölgesinde tsunami uyarısı verildi.

Sahalin Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahalin'in batı kısımlarının tsunami dalgalarından etkilenebileceği belirtildi.

Belirli alanlarda uyarı sisteminin devreye girdiği aktarılan açıklamada, buralardaki nüfusun güvenli yerlere tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

Tsunami dalgalarının sonuçlarını ortadan kaldıracak araçların hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapılmıştı.