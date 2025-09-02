NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın orduya büyük bir yığma yaptığını belirterek, ABD ve Avrupalı ortakların, NATO'nun da katılımıyla Ukrayna için güvenlik garantilerine dair görüşmelerini her formatta sürdürdüğünü belirtti.

Rutte, Lüksemburg'da Başbakan Luc Frieden ve Savunma Bakanı Yuriko Backes ile ortak basın toplantısında konuştu.

"Rusya'nın tüm ittifak için uzun vadeli bir tehdit olarak orada durduğunu biliyoruz." diyen Rutte, şöyle devam etti:

"Şu anda Rus ordusunda büyük bir yığma yapılıyor. Bu sadece Moskova'daki geçit törenlerinde sergilemek için değil, aynı zamanda kullanılmak üzere de yapılıyor. Şu anda Ukrayna'da kullanıyorlar ve başka yerlerde de kullanabilirler."

Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmanın kritik önem taşıdığını belirten Rutte, "Bu yeni program (NATO'nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi- PURL) sayesinde, birkaç hafta içinde, hayati önem taşıyan, bazen ölümcül, bazen de daha fazla savunma sistemini içeren 2 milyar dolarlık bir kaynağı Ukrayna'ya aktarabildik. Bu mühimmatın yanı sıra gelişmiş hava savunması ve çok daha fazlası." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeyi en önemli öncelik haline getirdiğini söyleyen Rutte, "Şubat ayından itibaren Putin ile bir çıkmazı aştı, onunla telefon görüşmeleri yaptı ve ayrıca birkaç hafta önce ABD'nin Ukrayna güvenlik garantilerine dahil olacağına dair söz verdi." diye konuştu.

Rutte, 18 Ağustos'ta Washington'da, ABD ve Avrupalı liderlerle katıldığı zirvede alınan kararlara değinerek "Bildiğiniz gibi birçok farklı formatta bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın varılan her türlü anlaşmaya uyacağından ve anlaşmadan sonra Ukrayna topraklarını bir daha asla tehdit etmeyeceğinden emin olacak şekilde çok fazla çalışma yapılıyor." dedi.

- Güvenlik garantileri için çalışmalar sürüyor

Rutte, "Şu anda üzerinde çalıştığımız şey temelde iki koldan ilerliyor. Birincisi, iki lideri bir araya getirip oturup savaşı nasıl bitireceklerini tartışmaya başlamalarını sağlamak. Bu biri. Diğeri ise Avrupalılar ve ABD ile uzun vadeli bir ateşkes veya tercihen tam bir barış anlaşması konusunda anlaşmaya varmak. Rusların bir daha asla saldırmasını nasıl engelleyebiliriz? İşte tam da bu noktada güvenlik garantilerini tartışıyoruz." diye konuştu.

"Avrupalılar bu konuda çok çalışıyor." diyen Rutte, "Biz onlarla yakın temas halindeyiz ve NATO da bu görüşmelere dahil. Amerikalılarla yakın temas halindeler. Başkan Trump'ın üç hafta önce, 'Hey, ABD olarak güvenlik garantilerine katılmaya, dahil olmaya hazırım' demesi, elbette, yine, o devasa ülkenin, ekonomisinin, ordusunun ve değer sistemlerinin gücü ve kudreti nedeniyle başlı başına bir atılımdı." değerlendirmesinde bulundu.