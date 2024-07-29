İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’le İstanbul’da bir araya geldi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sadıkoğlu mevkidaşı Akgün’ü makamında ziyaret etti.

Görüşmede, İskele Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi’nin projelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler ele alındı.

Sadıkoğlu, burada yaptığı açıklamada, İskele Belediyesi’nin 2003 yılında Büyükçekmece ile kardeş şehir protokolü imzaladığını hatırlatarak, Büyükçekmece Belediyesi ile ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini, kardeş şehirlerin vizyonlarının gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e misafirperverliğinden, tüm belediye çalışanlarına da kültür ve sanat alanında desteklerinden dolayı teşekkür eden Sadıkoğlu, kardeşlik bağının daha da güçleneceğine inanç belirtti.

Sadıkoğlu, Akgün'e özelde İskele, genelde ise KKTC halkının selam ve sevgilerini de iletti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu Akgün'ü eşi Özlem Sadıkoğlu ile ziyaret etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e ise Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive, Meclis Üyeleri Tarık Erdoğan, Hakan Çebi ve Hilmican Demir eşlik etti.