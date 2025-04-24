İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaşanan deprem nedeniyle Büyükçekmece, Pendik, Beykoz ve Silivri belediye başkanlarına “geçmiş olsun” mesajı gönderdi.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sadıkoğlu, dün Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri Büyükçekmece, Pendik, Beykoz ve kardeş şehir olma yolunda ilerlenen Silivri Belediye Başkanlarına geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na gönderdiği mesajında, Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul’da büyük korkuya neden olan deprem ve sonrasında yaşanan süreci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden endişe ile takip ettiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, depremde herhangi bir can kaybının olmamasıyla teselli bulduklarını belirtti.

Sadıkoğlu, hadisenin tekrarının olmamasını temenni ederken, belediye başkanlarına ve başkanlar nezdinde depremden etkilenen İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerini de iletti.