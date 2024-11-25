İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerle bir araya gelen Sadıkoğlu, çok özel, çok meşakkatli, çok kutsal bir görev icra eden öğretmenleri tebrik etti, her zaman yanınızdayız mesajı verdi.

Bekirpaşa Lisesi, Ticaret Lisesi, İskele Evkaf TMK, Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, İskele Maarif Anaokulu, Yuvam Anakucağı ile Ötüken Özel Eğitim Okulu’nda çocukların ve gençlerin hayatına dokunan öğretmenlere İskele Belediyesi’nin armağanları belediye personeli tarafından okullara, emekliye ayrılmış öğretmelerinki ise evlerine ulaştırıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, "hiç bitmeyen sabır, azim ve şefkatle geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştiriyorsunuz" diyerek öğretmenlere teşekkür etti. Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de şükranlarını sunan Sadıkoğlu, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.