Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastaneye kurulacak anjiyo merkeziyle ilgili bilgi aldı.



Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Dinçyürek, ziyarette yaptığı konuşmada, Gazimağusa Devlet Hastanesinde kurulacak anjiyo merkezinin çalışmaları ve tadilatlarını incelediklerini kaydetti.

Dinçyürek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Sağlık Bakanlığı’na hibe edilen tıbbi ekipmanlara da işaret ederek, “Anjiyo, kolonoskopi ve kalp damar cerrahisi ameliyathanesine ait tüm tıbbi malzemeler hibe olarak tarafımıza teslim edilmiştir” dedi.

Bunları yerinde gördüklerini ve incelediklerini belirten Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.



Tadilat çalışmalarının sürdüğünü belirten Dinçyürek, kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve anjiyo cihazının monte edilmesiyle birlikte anjiyo girişimlerinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde de yapılmaya başlanacağını söyledi.



Kalp damar cerrahisi alanında da önemli bir adım atıldığını vurgulayan Dinçyürek, “Buna paralel olarak kalp damar cerrahisi ameliyathanesinin ihalesi hızlı bir şekilde devam ediyor. İhalenin tamamlanmasının ardından ameliyathane kurulacak ve elimizde mevcut olan tüm ameliyat malzemeleri monte edilecektir. Böylece bypass ve diğer kalp ameliyatlarının da birkaç ay içerisinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılabilir hale gelmesi mümkün olacaktır” dedi.



Göreve geldikleri ilk günden itibaren hastaneyi üçüncü basamak hastane konumuna getirmek için çalıştıklarını belirten Dinçyürek, yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, projenin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.