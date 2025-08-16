Sağlık Bakanlığı, nadir görülen prion hastalıklarından Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD) hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakanlık açıklamasında, CJD’nin insanlarda görülen prion hastalıklarından biri olduğu, hayvanlarda ise “Deli Dana Hastalığı” olarak bilindiği belirtildi. Normalde zararsız olan prion proteinlerinin yapısının bozulmasıyla hastalığın ortaya çıktığı kaydedildi. Açıklamada, CJD’nin öksürük, hapşırık, dokunma veya cinsel temasla bulaşmadığı vurgulandı.

Dünyada CJD vakalarının üç grupta görüldüğü aktarıldı: en sık rastlanan tür olan sporadik CJD, genetik geçişli ailesel CJD ve kontaminasyon kaynaklı CJD. Kontaminasyon yoluyla bulaşın geçmişte cerrahi aletler veya kadavradan elde edilen hormonlarla mümkün olduğu, günümüzde bu yolların kullanılmadığı ifade edildi. Ayrıca et tüketimiyle bulaştığına dair kanıt bulunmadığı belirtildi.

"CDJ TANISI KONULAN BİR HASTA 11 TEMMUZ'DA TEDAVİ ALTINA ALINDI, ANCAK HASTA 28 TEMMUZ'DA HAYATINI KAYBETTİ"

Kuzey Kıbrıs’ta 11 Temmuz 2025’te sporadik CJD tanısı konulan bir hasta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı, ancak hasta 28 Temmuz 2025’te hayatını kaybetti.

Cenaze işlemlerinin uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerileri doğrultusunda gerekli takiplerin yapıldığını ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlandığını açıkladı.