Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erkut Şahali, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Genç’te Sabah programına katıldı. Şahali, geçiş kapılarında yaşanan sıkıntılardan seçim sürecine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Şahali, Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği’nin “KKTC kimliği ile artık geçiş yapılamayacak” açıklamasını anımsatarak, Rum polisinin “teknik sıkıntı” açıklamasına değindi. Süreci birinci elden takip ettiğini belirten Şahali, bu açıklamanın mümkün olduğunu fakat mantıklı gelmediğini söyledi.

Şahali, kırsal kesim arazilerinin dağıtılmasını “umut tacirliği” olarak nitelendirdi. Prosedürün belli olduğunu hatırlatarak, kriterlere göre hak sahiplerinin yönlendirildiğini vurguladı.

Siyasetin itibarının kalmadığını ifade eden Şahali, “Devletin itibarı ortadan kalktı. Biz, devleti yeniden yurttaşın hizmetkârı yapacak düzen için mücadele ediyoruz” dedi.

T izinleri konusuna da değinen Şahali, izinlerin Resmi Gazete’de yayımlandığını ancak durdurulma kararının yayımlanmadığını hatırlatarak, “Dolayısıyla T izinlerinin geri çekildiğini söyleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilik mesleğinin önemini vurgulayan Şahali, Kıbrıs Genç TV’ye övgüde bulunarak, “Kıbrıs Genç TV, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de eminim halkın televizyonu olacaktır” dedi.