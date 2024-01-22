Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, narenciye konusunda hiçbir sorunun aşılmadığını, aksine hükümetin mevcut sorunları büyüttüğünü öne sürdü.

Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, Cypfruvex’in açıklamasını eleştirdi. Şahiner, açıklamaya ilişkin, “Mandora (King Mandarin) ürünündeki toplam rekoltenin ne kadarını alabileceğini açıklayamadığı ve üretici ile alay edermişçesine açıkladığı komik fiyatlar üretici için sorun çözücü bir adım olmaktan ziyade, sinir bozucu bir açıklamadır” dedi.

Üreticinin halen daha toplamda 150 bin tona yakın ürününün dalında kalma riski olduğunu ileri süren Şahiner, bunun üreticinin cebine girmesi gereken parasal karşılığının 1,5-2 milyar TL olması gerekirken, üreticinin cebine para gireceğine, yüksek borç faizleri ile borçlu kalacağını iddia etti.

Pazar payı bulunması ve pazarın önündeki engellerin aşılmasına yönelik girişimde bulunulması için defalarca çağrıda bulunduklarını kaydeden Şahiner, “hükümet ise, narenciye sektörünün önünü açacağına, üzerine sorunlar ekleyip uzaktan bakıyor” dedi.

- “Olmayan bir hastalık yüzünden narenciye ürünümüz ambargoya uğruyor”

Şahiner, ek olarak, üreticinin “olmayan bir hastalık yüzünden Türkiye tarafından uygulanan ambargoya takıldığını” öne sürdü.

“TC Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği’nin sözde yeşillenme hastalığının olduğu iddiası yüzünden Türkiye dışındaki ülkelere ürünlerimizi bile pazarlayamıyoruz” diyen Şahiner, hükümet ve Tarım Bakanlığı’nı “çözüm üretememekle” eleştirdi.

Milletvekili Şahiner, sorunlara çözüm için aşağıdaki önerileri paylaştı:

“1. Türkiye dışındaki ülkelere ürünlerin satışı ve pazarlanmasında, Türkiye üzerinden transit olarak, tırların açılmadan geçişi için ortaya çıkarılan sorunlar siyasi bir meseledir ve bunu çözmesi gereken hükümettir.

2. Kara yolu taşımacılığı ile nakliye bedellerindeki artış üreticinin cebinden çıkacaktır. Deniz yolu ile çok daha ucuz nakliye bedelleri ile bu ürünlerin kıyısı olan ülkelere gemi yolu ile ihracatının önüne çıkarılan engellerin çözülmesi için hızlıca hükümet tarafından girişimde bulunulması elzemdir.

3. Kesim ekipleri ile ilgili sıkıntılar hükümet tarafından verilecek teşviklerle hemen çözülmeli ve vakit kaybetmeden hasat son hızla devam etmelidir.

4. Cypfruvex’in sıkma kapasitesi ek vardiya usulü ile çalıştırılarak artırılmalı, konsantre ile ilgili pazar araştırılmasına yoğunlaşırken, Cypfruvex’in maliyetleri gözden geçirilerek, üreticinin lehine fiyatlar revize edilmeli ve sıkmaya verilen ton başına destek artırılmalıdır.”