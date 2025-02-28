Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S. ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., devam eden ilk tahkikat duruşması için bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Savcılığın ilk tanığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, mahkemeye bugün de emare sunmaya devam etti. Tanık polis, mahkemeye dört celsede toplam 24 emare sundu.

Mahkeme, duruşmanın 3 Mart Pazartesi günü devam etmesine emir verdi.

- Tanık polis bugün de emare sundu

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Uğur huzurunda gerçekleşen bugünkü duruşmada, iddia makamı adına mahkemede savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena Ofisi’nden Mustafa Uluğ hazır bulundu.

Savcılığın ilk tanığı, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, polisin elindeki emareleri sunmaya devam etti.

Tanık polis; sanık S.G’nin kendi el yazasıyla yazdığı ‘M.B.S başlıklı’ iki yazıyı, sanık M.B.S’nin üç sayfadan oluşan imza ve el yazısı örneklerini, altı sayfadan oluşan uzmanlık raporu ile tutanağı ve S.G'nin yazılı dava tebliğini mahkemeye verdi.

-K.D. aleyhinde yeni soruşturma...

Tanık polis, sanık S.G’nin ‘M.B.S başlıklı’ yazılarıyla ilgili, KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve eski bakan, milletvekili K.D. aleyhinde soruşturma başlatıldığını da ifade etti.

K.D. KSTÜ soruşturması kapsamında geçen yıl şubat ayında tutuklanmış ve bir süre sonra teminatla serbest bırakılmıştı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Uğur, ilk tahkikat duruşmasının dinlenmesine devam edilmek üzere davanın 3 Mart Pazartesi günü devam etmesine emir verdi.