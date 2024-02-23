Güzelyurt Kaza Mahkemesi, sahte diploma meselesiyle ilgili dün tutuklanan zanlı K.D.’nin soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutukluluğuna karar verdi.
Zanlı K.D. “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme” suçlarıyla bugün öğle saatlerinde yargıç huzuruna çıkarıldı.
Öte yandan mahkeme Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürüttüğü sahte diploma soruşturması kapsamında önceden tutuklanan zanlılar A.S., S.G. S.K. hakkında ise altışar gün tutukluluk kararı açıkladı