Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri D.R., Cumhurbaşkanı’nın yakın koruması, polis subayı Ş.A., kardeşi Ş.A., yengesi M.A. ve üniversite kafeteryası işletmecisi M.H.S. tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

YÖDAK Genel Sekreteri D.R., 75 bin TL nakit teminat, iki KKTC yurttaşının 1 milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı, seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispat-ı vücut şartıyla tutuksuz yargılanacak.

Polis subayı, kardeşi ve kardeşinin eşinin de seksen biner TL nakit teminat, iki KKTC yurttaşının 1 milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı, seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispat-ı vücut şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkeme, Esnaf M.H.S’nin ise 100 bin TL nakit teminat, iki KKTC yurttaşının 1 milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispat-ı vücut şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin KSTU’da yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan 5 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıktı.

- Polis subayı ve yakınları

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde, Yargıç Gülay Uğur huzurunda görülen davalarda, Tahkikat Memuru Polis Çavuşu Bilger Koral, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan polis subayı Ş.A., yengesi M.A. ve kardeşi Ş.A. ile ilgili son bulguları aktardı, zanlıların beraber hareket ettiklerini tespit ettiklerini belirtti.

Tahkikat Memuru, soruşturmada, evli olan M.A. ve Ş.A.’nın diplomalarının halen daha tespit edilemediğini kaydetti.

Ş.A’nın gönüllü olarak verdiği ifadeye işaret eden Tahkikat Memuru, ifadede Ş.A’nın iki diplomayı da yaktığını söylediğini aktardı. Tahkikat Memuru, bunun yanında, Ş.A’nın Okul Genel Sekreteri ile kendisi tanıştığını, kendisinin ve eşinin okul kaydını yaptırdığını, kardeşi polis memuru Ş.A. için de ricada bulunduğunu ve bu nedenle kardeşi ile aralarında tartışma yaşandığını belirttiğini söyledi.

Tahkikat Memuru, M.A’nın da Başbakanlık personeli olarak kademe ilerlemesi amacıyla diplomasını Personel Dairesine verdiği ancak kademe ilerlemesi için uygun görülmediği tespitinin yapıldığını ifade etti.

Polis Memuru Ş.A’ya yönelik de polis, soruşturma kapsamında aranan telefonun halen daha bulunamadığını, zanlının susma hakkını kullandığını aktardı.

Polis, zanlıların bu noktada soruşturmaya etki etmeyeceği gerekçesiyle teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların; ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmalarına karar verdi.

- YÖDAK Genel Sekreteri

Mahkeme huzuruna çıkan YÖDAK Genel Sekreteri D.R. ile ilgili de son bulguları aktaran Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, “rüşvete” ilişkin yeni evrakların tespit edildiğini kaydetti.

Tahkikat Memuru, zanlının rüşvet olarak aldığı inanılan 100 euronun daha tespit edildiğini, zanlının bu para cinsinden elde ettiği miktarın 800 euroya arttığını, toplam miktarın ise 800 dolar ve 800 euro olduğunu belirtti.

Tahkikatın bugün itibarıyla tamamlandığını söyleyen Tahkikat Memuru’nun ardından Savcı D.R.’nin teminatla serbest bırakılması talebinde bulundu. Mahkeme, D.R.’nin teminatla tutuksuz yargılanması kararını aldı.

- Üniversite kantini işletmecisi

Yargıç huzuruna çıkan üniversitenin kafeteryası işletmecisi M.H.S.’ye ilişkin son bulguları aktaran Tahkikat Memuru ise, herhangi bir mal veya hizmet vermeden, zanlının 29 fatura yazdığının tespit edildiğini kaydetti, bu faturaların toplamının 1 milyon 711 bin TL’ye denk geldiğini aktardı.

Tahkikat Memuru, zanlıya ilişkin tüm ifadelerin alındığını söyledi; artık tahkikata etki edemeyeceği gerekçesiyle teminat talep etti.

Mahkeme, M.H.S.’nin de ileride yargılanmak üzere teminatla serbest kalmasına karar verdi.