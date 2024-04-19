Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen “Sahte Belge Düzenlemeye Tahrik” (sahte diploma) soruşturması kapsamında tutuklanan V.K. ile eşi N.K., bugün Güzelyurt Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Tahkikat Memuru Polis Çavuşu Bilger Koral, zanlılar V.K. ile eşi N.K’.nin Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) “Sahte Belge Düzenlemeye Tahrik” suçuyla ilgili olarak başlatılan soruşturmada dün tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Zanlı V.K.’den izahat istendiğini ifade eden Tahkikat Memuru, zanlının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Fakültesi’ne yazıldığını ve öğrenim gördüğünü belirttiğini kaydetti.

Tahkikat Memuru, zanlının gönüllü ifadesinde okulun Psikoloji bölümünde ise okumadığını söylediğini dile getirdi.

-“Sahte not girişi yapılarak aynı gün sistemde mezun edildiler”

Zanlı V.K. için üniversiteden temin edilen bilgide, sistem üzerindeki Psikoloji bölümüne gerçek kaydının 5 Haziran 2023’te yapılmasına rağmen 15 Ekim 2019’da Psikoloji bölümüne kaydının yapılmış gibi gösterildiğini ifade eden Tahkikat Memuru, sistem üzerinde 4 yıllık eğitimde müfredatta alması gereken 61 dersin, 19 Haziran 2023’te sahte not girişi yapılarak aynı gün zanlının mezun edildiğini kaydetti.

Zanlıların Gazimağusa’daki ikametgahlarında tespit edildiğini ve arama yapıldığını belirten Tahkikat Memuru, eşi olan diğer zanlı N.K.’nin ise Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden diploması olduğunu, Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü okuduğunu ancak diplomayı henüz almaya gitmediğini söylediğini belirtti.

- Diplomalar ve transkript belgeleri bulunamadı

Tahkikat Memuru, zanlıların Korkuteli köyündeki ikametgahlarında da arama yapıldığını ancak diplomalar ve transkript belgelerinin bulunamadığını dile getirdi.

Zanlı N.K.’nin de gönüllü ifade verdiğini kaydeden Tahkikat Memuru, üniversiteden edilen bilgide ise sistem üzerinde üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans bölümüne 25 Mayıs 2023’te ilk kaydı oluşturulmuş olmasına rağmen 30 Eylül 2021’de kaydı yapılmış gibi gösterilerek, 39 dersin 19 Haziran 2023’te bir defada sahte not girişi yapılarak zanlının mezun edildiğini ifade etti.

Tahkikat Memuru, soruşturma kapsamında temin edilecek ifadeler ve zanlıların verdiği gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi için 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.