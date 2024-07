Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde Salamis Antik Tiyatro’da Grammy Ödülü sahibi Buena Vista Social Club’ın yıldızı Eliades Ochoa sahne aldı.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, geleneksel Küba müziği temsilcilerinden Eliades Ochoa "Kübalı Johnny Cash" olarak da biliniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, konser sonunda dünyaca ünlü gruba İspanyolca “Hoş geldiniz, çok güzeldi, teşekkür ederiz” dedi ve hediye takdim etti.

-La Casa De Papel’in sesi Cecılıa Krull 11 Temmuz’da

Popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen, 2019 yılında “Hard” isimli single’ının ardından 2020 yılında yayınladığı “Losing My Mind” şarkısını seslendiren Cecilia Krull ise yarın akşam Othello Kalesi’nde sahne alacak.