Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sevilen tatil destinasyonlarından Salamis Bay Conti Resort, 26 Eylül 2026 tarihinde düzenlediği Oktoberfest etkinliğiyle sonbaharı festival coşkusuyla karşıladı.

Festival ruhunun doyasıya yaşandığı gecede Salamis Bay Conti Resort; müzik, eğlence ve gastronomiyi bir araya getirerek misafirlerine renkli ve keyifli bir akşam sundu.

Oktoberfest’in kendine özgü atmosferinin Kıbrıs’ın enerjisiyle buluştuğu etkinlikte misafirler gün boyunca eğlencenin tadını çıkardı. Özel dekorasyonlar, sahne şovları, Grup Frekans’ın performansı ve birbirinden özel lezzetlerle zenginleştirilen organizasyon, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

26 Eylül akşamı Salamis Bay Conti Resort’ta adeta festival havası esti. Eğlence temposunun gece boyunca yükseldiği etkinlikte misafirler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken Oktoberfest’in neşeli ve renkli atmosferi otelin her köşesine yayıldı.

Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzellikleriyle bütünleşen Salamis Bay Conti Resort, gerçekleştirdiği Oktoberfest organizasyonuyla yalnızca konaklama değil, deneyim ve eğlence odaklı etkinlikleriyle de öne çıktı.

Sonbaharın gelişini festival coşkusuyla kutlayan Oktoberfest 2026, Salamis Bay Conti Resort’ta renkli görüntülere ve unutulmaz anlara sahne oldu.