Her Daim Doğa Dostları Grubu ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu Salamis Sulak Alanı’nı temizlemek için bu sabah bir araya geldi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu’ndan Yusuf Şentuğ yaptığı ortak yazılı açıklamada, sulak alanların, doğanın böbrekleri gibi olduğunu belirterek, “Göçmen kuşların hayati durak noktası ve Kıbrıs’ın eşsiz biyolojik çeşitliliğinin can damarıdır. Bu alanlara atılan her bir çöp; yaban hayatının zehirlenmesine, su kalitesinin bozulmasına ve tüm bir ekosistemin yok olmasına sebep oluyor.” dedi..

Sulak alanların kirletilmesinin, doğaya ve geleceğe karşı yapılan en büyük haksızlık olduğunu belirten Şentuğ, gelecek nesillere temiz bir ada bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.