Suriye devlet haber ajansı SANA, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgesel güvenliğin yanı sıra ticaret ve yatırım fırsatlarını görüşmek üzere bir iş heyetiyle birlikte ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Turizm Bakanlığı yakınlarında iki patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamaların, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı bölgedeki bir otelin çevresinde gerçekleştiği belirtildi.

Yerel medya, patlamaların otel çevresine yerleştirilen bir dizi patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini aktardı. Olayda şu ana kadar can kaybı ya da hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırıyı henüz üstlenen herhangi bir grup bulunmuyor.

Macron, Suriye'de yeni yönetimin iktidara gelmesinden bu yana bir Batı Avrupa ülkesinin devlet başkanı olarak ülkeyi ziyaret eden ilk lider oldu.Suriye devlet haber ajansı SANA, Macron'un bölgesel güvenliğin yanı sıra ticaret ve yatırım fırsatlarını görüşmek üzere bir iş heyetiyle birlikte ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Macron, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani tarafından karşılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın Suriye halkına olan bağlılığını ifade etmek için geldim. Çeşitliliği içinde birleşmiş, egemen ve komşularıyla barış içinde bir Suriye için buradayım," ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca, "Birlikte istikrar ve barış için yeni bir sayfa açalım," dedi.