Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü için tahsis edilen Gazimağusa panayır alanındaki arazinin temizlendiği bildirildi.

Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya konuya ilişkin açıklamasında, Bakanlar Kurulu kararıyla Şampiyon Melekler adına eğitim kampüsü yapılması için tahsis edilen Gazimağusa eski panayır alanındaki arazinin, Karayolları Dairesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin destekleriyle temizlendiğini, temizlik sonucu arazi sınırlarında bulunan hafif yapı ve molozların temizlenerek inşaata hazır hale getirildiğini belirtti.

Söz konusu arazide var olan sınır ihlalleri konusunda duyarlı davranan ve gerekeni yapan vatandaşlara teşekkür eden Karakaya, “Henüz çözümlenemeyen ihlalcilerin de aynı hassasiyeti göstereceklerini ve en kısa sürede arazinin proje için hazır hale geleceğini umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

-“2025 yılının ilk aylarında okul inşasına başlanması hedefleniyor”

Karakaya, Derneğin 2025 yılının ilk aylarında okul inşasına başlamayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi:

“Şampiyon meleklerimizin adlarını ve anılarını yaşatacak, şehrin ihtiyaçlarına da karşılık veren, bundan sonraki eğitim yapılarına emsal teşkil edeceğini düşündüğümüz, sadece akademik değil kültür sanat ve spor alanlarında da toplumumuzun gelişimine katkı sağlayacak olan eğitim kampüsünün hayat bulması için tüm gücümüzle uğraşıyor, bu süreçte katkı sunan ve sunacak olan tüm kurum, kuruluş ve şahıslara teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Karakaya, ileriki günlerde Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve KTMMOB ile Dernek arasında imzalanacak protokol ile proje yarışması çalışmalarına başlanacağını da duyurdu.

Karakaya, arazinin temizlenmesi konusunda katkı koyan tüm taraflara teşekkürlerini de iletti.