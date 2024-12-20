Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Aralık Salı günü görüşülecek İsias Otel davasının altıncı duruşması öncesinde “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği düzenledi.

Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda kortejle başlayan etkinlikte, meydanı dolduran kalabalık “Adalet olası kastla gelecek”, “Meleklere verilmiş sözümüz var”, “İsias ortak davamızdır” sloganları attı.

“İsias katillerinin cezası müebbettir” dövizleri taşınan etkinlikte, “Çocuklarımızı öldürdüler cezasını çekecekler…Bu gece sesimizi Türkiye’ye duyuralım. Adalet için tek yürek, tek ses” çağrısı yapıldı.

Etkinlikte aileler, kayıpları için gökyüzüne balonlar da gönderdi.

Adalet mücadelesine sahip çıkmak ve meleklere verilen sözleri yerine getirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte sırasıyla konuşmalar da yapıldı.

-Gökçebel: “Olası kast gelecek nesilleri koruyacak”

Etkinlikte ilk sözü alan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, adaletin önemine işaret etti, İsias’ın asrın davası olduğunu, yüreklilerinin acılı olduğunu söyledi.

Öğrencileri, öğretmenleri, aileleri kaybettiklerini ifade eden Gökçebel, “Kalbimizde yaşayacaklar” dedi. Gökçebel, olası kastın gelecek nesilleri koruyacağını vurgulayarak, bu davayı yürüten, acılarını yaşamadan adalet için mücadele eden ailelerin acısını paylaştı.

-Erhürman: “Bu mücadele başka çocuklar, aileler de aynı acıları yaşamasın diye yürütülüyor”

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da, bu gece koca yürekli insanlarla birlikte olduklarını, acılarını kalplerine gömerek bu davayı yürüttüklerini ifade ederek, onlarla birlikte olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Erhürman, bu mücadelenin başka çocuklar, aileler de aynı acıları yaşamasın diye yürütüldüğünü ifade ederek, bu davanın uzun soluklu olduğunu ancak bu acının da içlerinden hiç bitmeyeceğini vurguladı.

Erhürman, adalet mücadelesinin de sürdürüleceğini ifade ederek, ailelere sabır diledi, eninde sonunda adalete kavuşacaklarını söyledi.

-Esendağlı: “Davanın sonucunun Türkiye’nin tarihine, geleceğine ışık tutacak şekilde sonuçlanacağına inanıyorum”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da, öğrencileri, öğretmenleri, aileleri saygıyla andı. Esendağlı, ailelerin gözyaşları önünde konuşmanın zorluğuna işaret ederek, davayı mücadeleyi toplumla birlikte sürdürmeye devam ettiklerini vurguladı.

Davanın sonucunun Türkiye’nin tarihine, geleceğine ışık tutacak şekilde sonuçlanacağına inanç belirten Esendağlı, davanın çok kritik bir aşamada olduğunu ve sonuçlanma aşamasına geldiğini, bu bilinçle ailelerle birlikte mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

-Uluçay: “Adalet mutlaka yerini bulacak”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, bu gece konuşma yapmanın zorluğuna işaret ederek, Adıyaman’da deprem sonrası yaşananları anlattı.

Uluçay, oraya vardıklarında bir toz yığını ile karşılaştıklarını ve çocukları kurtarmak için büyük uğraş verdiklerini ancak yıkıntının buna izin vermediğini kaydetti.

Gazimağusa’nın çok büyük acılar yaşadığını belirten Uluçay, devletin, devlet büyüklerinin hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Uluçay, “adalet mutlaka yerini bulacak” dedi.

-Hasipoğlu: “Olası kastın gelmesi için mücadele edeceğiz”

Meclis Deprem Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu da, bu gece tarihi bir gece yaşandığını ve Türkiye’ye davanın son aşamasında seslerini duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

Hasipoğlu, kaçak yapı yapanların en ağır cezayı almasını istediklerini ifade ederek, davanın, asrın davası olması için sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve olası kastın gelmesi için mücadele edeceklerini kaydetti.

Bozkurt ailesini şiddetle kınayan, lanetleyen Hasipoğlu, Ahmet Bozkurt’a yönelik “bu dava senin mezarın olacak” dedi.

-Çavuşoğlu: “Adalet yerini bulana kadar mücadelemizden geri adım atmayacağız”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, en haklı davaları İsias davasını Türkiye’ye duyurmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, “O karlı Adıyaman gecesinde başta aileler yandı, İsias katillerini asla affetmeyeceğiz, olası kastla ömür boyu cezalarını çekmeleri halinde belki bu acılar soğur. İçimiz yandı, kimse o soğukta üşümedi, toplum tek yürek oldu, Adıyaman’a koştu, çocuklarımızı orada bırakmadık, o acıları mücadeleyi gören biri olarak adalet yerini bulana kadar mücadelemizden geri adım atmayacağız” dedi.

Çavuşoğlu, 6 Şubat’tan bu yana Gazimağusa’da yıldızların da eskisi gibi parlamadığına dikkat çekerek, suçluların olası kastla cezalandırılmasının yüreklerine bir nebze su serpeceğine vurgu yaptı.

-Üstel: “Halkın büyük acısı, ancak adaletin yerini bulmasıyla bir nebze dinecek”

Başbakan Ünal Üstel de, 6 Şubat depreminden beridir hep birlikte toplum olarak acı çektiklerini vurguladı.

Üstel, toplum olarak tek vücut tek yürek olduklarını ifade ederek, bu mücadelenin KKTC’nin ortak mücadelesi olduğunu ve acılarının dinmeyeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini ve adalet mücadelesine devam edeceklerini ifade eden Üstel, halkın büyük acısının, ancak adaletin yerini bulmasıyla bir nebze olsun dineceğini, buna sebep olanların en ağır cezayı alması için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, ailelerin acısının acıları olduğunu ifade ederek, pazartesi Adıyaman’da olacaklarını ve olası kastın gelmesi ile acılarının azalacağına inanç belirtti.

-Tatar: “İsias ortak davamızdır, bu dava ile adalet yerini bulacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Şampiyon Melekleri andı, bu meydanın tarihinin en hüzünlü gecelerinden birini yaşadığını, Adıyaman’da 6 Şubat’ta saatlerin durduğunu, gözyaşlarının durmadığını, acılarının dinmediğini, ışıklarının söndüğünü kaydetti.

Birlik beraberlik içerisinde adalet için burada “parçalandıklarını” çünkü kalplerinin parçalandığını ifade eden Tatar, “Burada verilen ses gelecek içindir, böyle bir vahşet bir daha yaşanmasın diyedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, aileleri mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, Kıbrıs Türk halkının bu davada birlikte neleri başarabileceğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Tatar, Türk halkının da acılarını paylaştıklarını, Türk adaletine güvendiklerini, adaletin olası kastla geleceğini, gelecek nesiller için bu mücadelenin önemine vurgu yaptı.

“İsias ortak davamızdır, bu dava ile adalet yerini bulacak” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, giden kayıpların geri gelmesinin mümkün olmadığını ama böylesi bir yapının devam etmemesi için bu davanın örnek olması gerektiğine işaret etti.

-Karakaya: “Yüreğimizde yaşattığımız tüm meleklerin her birinin hayalleri, anıları ve ışığı için kararlılıkla yürüyoruz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, yüreklerinde yaşattıkları tüm meleklerin her birinin hayalleri, anıları ve ışığı için kararlılıkla yürüdüklerini söyleyerek, suçlular hak ettikleri cezayı alana kadar durmayacaklarını vurguladı.

Karakaya, “Bugün meleklerimizin her biri için buradayız. Tek tek yüreğimizde yaşattığımız tüm meleklerimiz için sesleniyoruz; sizi asla unutmayacağız. Söz veriyoruz, adalet mücadelenizden dönmeyeceğiz. Adalet, onların isimlerini sonsuza dek yaşatacak.” dedi.

-“Çünkü şampiyonlarımız ölmez, adalet asla susmaz”

Kendilerinin bir arada ve tek yürek olduklarını mücadelelerini kararlılıkla sonuna kadar devam ettireceklerini ifade eden Karakaya, “Çünkü şampiyonlarımız ölmez, adalet asla susmaz” şeklinde konuştu.

Bugün, her biri ışığıyla hayatlarına dokunan, 6 Şubat 2023 gecesi aralarından koparılan şampiyon melekler için toplandıklarını söyleyen Karakaya, melekleri bir kez daha anmak, adalet arayışlarındaki kararlılıklarını haykırmak ve her birini yüreklerinde yaşatmak için bugünkü etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

-“Meleklerimiz sadece bir isim ya da birer fotoğraf karesi değil; her biri bir hayaldi, bir sevgiydi, bir ışık kaynağıydı”

Karakaya her bir meleği ayrı ayrı anarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meleklerimiz sadece bir isim ya da birer fotoğraf karesi değil; her biri bir hayaldi, bir sevgiydi, bir ışık kaynağıydı. Bugün onların her birini bize kattıkları güzelliklerle, bıraktıkları izlerle hatırlayarak, sesleniyoruz. Selin ve Serin kararlılıkları ve lider ruhlarıyla hem sahada hem hayatlarında birer yıldızdılar. Adalet mücadelemizin öncüsü, rehberimiz olacaklar.

Sahil ve Asya tertemiz gülüşleriyle, her daim pozitif enerjisiyle çevresine mutluluk saçan birer melektiler. Onların ışığını, bu karanlık davada rehberimiz yapacağız.

Lavin ve Nehir ailesine ve arkadaşlarına sevgi dolu birer kalptiler. Onların azmi, bize güç vermeye devam ediyor. Hayal ve Perihan, hayalleri olan birer genç kızdılar. Bugün, onların hayalleri bizim adalet mücadelemize yön veriyor. Abide ve Nazife, birbirinden kopmayan iki kardeş. Onların kardeş sevgisi ve bağlılığı, bizi bir arada tutan güçtür. Elvin, Ecem ve Havin, insan sevgisiyle dolu birer yürektiler. Onların sevgisi, mücadelemizin kalbinde atıyor.

Mehmet Arif, Aykan ve Hasan aslan yürekli delikanlılarımız. Cesareti ve heyecanı hayatı dolu dolu yaşamayı öğretiyordu. Bugün onların cesaretiyle haykırıyoruz: Adalet istiyoruz!

Atakan, Mert ve Kağan Selim genç yaşlarına rağmen hayata neşe ve umut katan birer evlattılar. Onların umudu, bizleri ayakta tutuyor.

Aras, mavinin en güzeli. İzcan ve Mustafa, hayatı sanat gibi yaşayan bu güzel yürekler, bugün bizlere hayatın değerini bir kez daha öğretiyor.”

Alp ve Doruk’un ağır başlılığı ve güvenilirliği ile herkesin sevgisini kazanmış birer delikanlı olduklarını anımsatan Karakaya, “Bugün onların güven veren varlığını hissediyoruz.” dedi.

Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özgür ve Fahri, yeteneği ve zekasıyla ailesinin ve arkadaşlarının gururuydular. Onların özgür ruhu, adalet mücadelemizde bizlere yol gösteriyor. Osman, hırsı ve disipliniyle öğrencileri için bir örnekti. Bugün onun azmiyle hiçbir engelden yılmıyoruz.

Pamir, İbrahim ve Ali özverili birer öğretmen, fedakar bir yol göstericisiydiler. Öğrencilerinin hayatlarına dokundukları gibi, bizlere de insan olmanın değerini öğrettiler. Havva, Bedriye, Mülkiye ve Duygu hayat dolu birer anne. Sevgi dolu kalpleriyle ailesini ve çevresini hep sıcak tutardılar. Onların sevgisini mücadelemizde hissediyoruz. Evren, fedakarlığı ve sabrıyla herkese örnek olan bir baba. Rehber gençlerimiz sevgi dolu kalpleriyle geleceğimizdiler. Bugün onların sabrı, inancı ve enerjisi ile kararlıyız.”

Karakaya, “Biz bir aradayız, tek yüreğiz ve sonuna kadar burada olacağız. Çünkü şampiyonlarımız ölmez, adalet asla susmaz” dedi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde, Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel'le ilgili davanın altıncı duruşması 24 Aralık Salı günü başlayacak. İki gün olması öngörülen duruşmada karar açıklanması bekleniyor.