“Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması” sonuçlandı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen yarışmanın jürisi dün Mağusa Bandabuliya’da bir araya gelerek, ödüle layık görülen projeleri belirledi.

Yapılan açıklamada, birincilik ödülüne; Erhan Afşaroğlu, Şelay Aykılıç, Zekiye Yağmur Aydındağ, Merter Refikoğlu, İsmet Birman, Ulaş Yetkili, Ahmet Dağbaşı ve Çağan Oyaltan ekibi, ikincilik ödülüne; Özlem Olgaç Türker, Münevver Özgür Özersay, Erçim Uluğ, Meserret Ziya, Jasmine Dinand, Serhan Şensoy, Sema Halil Yakar, Hıvsiye Öztoprak Aremek, Aytunç Talu, Umut Türker ve Mukaddes Önen ekibi, üçüncülük ödülüne; Şebnem Hoşkara, Beser Oktay Vehbi, Mukaddes Polay, Müge Rıza, Ege Uluca Tümer, İpek Cemmedo, Can Kara, Zehra Şonya, Ercan Hoşkara, Temuçin Yardımcı, Mustafa Onbaşı, Seyit Soydan Cambazoğulları ve Leyla Çınar ekibi layık görüldü.

Jüri özel ödülüne ise; Aslı Özgürün, Serhat Selışık, Pınar Uluçay Righelato, Bahar Uluçay, Ramadan İyikal ve Reşat Misli ekibi değer bulundu.

Yarışmanın ödül töreni ve kolokyumu 29 Şubat Perşembe günü saat 18.30’da Mağusa Bandabuliya binasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca, yarışmaya katılan tüm projeler, aynı binada sergilenecek.

Kolokyumda, dereceye giren yarışmacılara ödülleri, tüm jüri üyelerine ve raportörlere de katılım belgeleri verilecek.

Yarışma sergisi bugünden itibaren 05 Mart Salı günü hafta içi 08.00-20.00 saatleri arası, Cumartesi 09.00-18.00 saatleri arası ve Pazar 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.