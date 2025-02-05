Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2 yıl önce büyük bir acı yaşadı. 35 canımızı Türkiye’nin Adıyaman ilinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve “asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kaybettik. Bizler de Kıbrıs Genç TV ailesi olarak Şampiyon Meleklerin ailelerinin acılarına ortak olduk, duygularını aldık. ,

İsias Otelinin enkazında kalarak hayatlarını kaybeden ve Yeniboğaziçi Şehitliği’nde kabirleri bulunan Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ve Havin Kılıç’ın aileleri ile konuştuk. Ardından Gazimağusa Şampiyon Melekler Şehitliği’nde kabirleri bulunan Ali Karasel ve Asya Tülegin’in ailelerinin de acılarını paylaştık. Aileler kıbrıs genç tv mikrofonlarına yaptıkları açıklamalarda “bizim için her gün ayrı bir acı ayrı bir özlem” dediler ve sevdiklerine olan hasretlerinin her geçen gün daha çok artığını dile getirdiler. Ayrıca aileler, 6 şubattan sonra hayatın onlar için sadece nefes almaktan ibaret olduğunu söyleyerek olası kast gelene kadar hukuk mücadelerininin de süreceğine vurgu yaptılar.