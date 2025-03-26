Hayatını kaybeden Şampiyon Melekler'in anısını yaşatmak ve onların mirasına sahip çıkmak için iftar yemeği etkinliği düzenleniyor.

MIA Padella ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın desteğiyle organize edilen iftar yemeğinin , aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki ortak iradeyi vurgulamak için önemli bir dayanışma mesajı olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu anlamlı etkinlik, acımızın ortak, kaderimizin bir ve Türk dünyasının tek yürek olduğunun güçlü bir simgesi olacaktır. Geçmişte olduğu gibi bugün de kardeşliğimiz, dayanışmamız ve ortak yürüyüşümüz devam ediyor.

Yarın (27 Mart) Saat: 17:30'de gerçekleşecek etkinlik İskele Long Beach Pera Mackenzie'de yer alacak.

Katılımınızla gücümüze güç katacak, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel, Meclis Başkanımız Sayın Ziya Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi'nin değerli milletvekilleri, ilçe başkanları, müsteşarlar, müdürler ve tüm halkımız davetlidir.

Türk dünyasının birlik ve beraberliğini hep birlikte haykıralım."