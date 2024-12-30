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Samtay Vakfı ile Gazimağusa Belediyesi arasında 2 yıldan beridir devam eden Suna Anne Mutfağında hazırlanan yemeklerin ihtiyaçlı ailelere dağıtımı işbirliği imzalanan yeni protokolle uzatıldı .
Samtay Vakfı Mütevelli Başkanı Sn. Sunat Atun ile Mağusa Belediye Başkanı Sn.Süleyman Uluçay imza koydukları protokolle daha fazla kişiye ulaşmak amaçlanıyor.
İmza töreninde konuşan Samtay Vakfı Mütevelli Başkanı Sn. Sunat Atun “ Mağusa kentinde bulunan yaşlılara , engellilere ve yoksullara yönelik olarak Suna Anne Mutfağında hazırlanan yemeklerin dağıtılması için üçüncü kez protokol imzalamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek Sosyal dayanışma Kıbrıs Türkü’nün öz kültüründe bulunan en önemli değerlerden biri  olduğuna vurgu yaptı. Sn. Sunat Atun, konuşmasının devamında ;muhtaç insanlarla birlikte olmak , yıllar boyu bu uğurda hareket etmeye çalışan , onlar için çözüm üreten, her zaman topluma bir şeyler vermesi gerektiği inancıyla yaşamış  rahmetli annesi Suna Atun’un ismini dayanışma mutfağına verdiklerini ve bu organizasyonun uzun yıllar devam etmesini arzu ettiklerini belirterek Mağusa Belediye başkanı Sn. Süleyman Uluçay’a, Mağusa Belesiyesi çalışanlarına ve Samtay ailesine teşekkür etti.
Mağusa Belesiye Başkanı Sn. Süleyman Uluçay konuşmasında  Rahmetli Suna Atun’un   Mağusamızı çok sevdiğini ve  , Mağusalıların da çok sevdiği bir hanımefendi olduğunu söyleyerek isminin verildiği mutfaktaki faaliyetlerin  takdire değer olduğunu ve bu yöndeki çalışmalar ve çabalar için Samtay Vakfı Mütevelli Başkanı Sn. Sunat Atun’a teşekkür etti.