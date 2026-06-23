Samtay Vakfı Lefke Kütüphanesi’nde çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirebilmesi amacıyla atölye çalışmaları düzenlenecek.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz tatili boyunca boyama, robotik kodlama, takı tasarımı ve çeşitli el sanatları atölyeleri gerçekleştirilecek.

Atölye çalışmaları salı ve cumartesi günleri 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.

Katılımcıların hem yaratıcılıklarını geliştirmeleri hem de yeni beceriler kazanmaları hedeflenen programlar tamamen ücretsiz olacak.