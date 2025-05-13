Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak’ı ziyaret etti.
KTSO’dan verilen bilgiye göre, Mersin Limanı’nda yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren heyet, Sezai Uçarmak ile görüşerek, sorunları anlattı.
Türkiye Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak, Mersin Limanı’nda yaşanan sorunların giderilmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğini söyledi.
Sanayi Odası heyetinde, Başkan Ali Kamacıoğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyesi Mustafa Betmezoğlu, Oda Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ve Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden yer aldı.