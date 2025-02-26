Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün, Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığında toplandı. Toplantıda, şans oyunlarıyla ilgili iki yasa tasarısı birleştirilerek görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komitede gündeminde bulunan “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 120/2/2023) ve “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 218/3/2024) ele alındı.

Komite, iki yasa tasarısını birleştirerek görüştü ve ikinci görüşmesine devam etti.

Komite toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, UBP Milletvekili Ali Pilli ve CTP Milletvekili Sami Özuslu da hazır bulundu.

Komitenin yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Casino İşletmeciler Birliği’nden yetkililer katılarak görüşlerini paylaştı.