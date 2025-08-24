Sarhoş olup bıçak sallayan, polisi darp eden ve bağırıp çağırıp rahatsızlık vermekten suçüstü yakalanan alkollü 3 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Aşık Veysel Sokak’taki bir apartmanın merdiven boşluğunda, Y.M.A.G.(E-21) 166 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Y.M.A.G. suçüstü tutuklandı.

-Piknikte müziğin sesini azaltması istenince bıçak sallayan sarhoş tutuklandı

Öte yandan saat 19.30 sıralarında, Girne Boğaz Piknik Alanı’nda, İ.İ.(E-34) 199 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olarak, kendisinden müziğin sesini azaltması istendiği gerekçesiyle, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı gelişi güzel sallayıp, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. İ.İ suçüstü tutuklanırken, söz konusu bıçak da emare olarak alındı.

- Polise küfür etti, itti, yumruk attı, tutuklandı...

Lefkoşa’da saat 01:00 sıralarında ise, kamuya açık bir yer olan Kızılay bölgesindeki isimsiz sokak üzerinde, H.K.(E-40) 95 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada, kendisine müdahale eden Polis ekibine hitaben küfür etti ve görevli polis memurunu iterek, yüzüne yumruk atarak darp edip görevinden men etti. H.K suçüstü tutuklandı.