Dış Basın Birliği Başkanı Selim Sayarı, yayınladığı mesajla yeni yılı kutladı.

Sayarı, mesajında şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 2024 bölgemizde ve dünya genelinde değişim rüzgarlarının hiç durmadığı, savaşların ve büyük can kayıplarının meydana geldiği bir yıl oldu.

Doğal afetlerin yanı sıra ekonomik belirsizliklerin de yaşandığı 2024; tüm olumsuzlukların yanı sıra önemli teknolojik gelişmelerin de yılı oldu.

Yapay zeka cep telefonlarına kadar geldi; yaşamımızdaki tüm alanlara girdi. Hidrojen yakıtlı otomobillerin yanı sıra dünyanın yeniden kullanılabilen uzay roketinin başarılı uçuşuna tanık olduk.

Şimdi 2025 yılına umutla bakıyoruz. Gelecek, bize ve ülkemize yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar ve yepyeni yollar sunacak.

Dış Basın Birliği üyelerimizin, halkımızın ve Anavatandaki, kardeşlerimizin yeni yılını içtenlikle kutluyor, 2025 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve refah getirmesini diliyorum."

