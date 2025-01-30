Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, mali gelirlerle ilgili 2 raporu onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan komite ilk olarak “Gazimağusa Kaymakamlığı ile Geçitkale ve Akdoğan Bucaklarının 2021 Mali Yılı Gelir Hesaplarına İlişkin Denetim Raporu”nu ele aldı.

Daha sonra da “Posta Dairesi Müdürlüğü’nün 2019 ve 2020 Mali Yılları Gelir Hesaplarına İlişkin Denetim Raporu” görüşüldü. Her iki rapor da oy birliğiyle onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi.

Komite toplantısına Gazimağusa Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililerle Posta Dairesi'nden yetkililer de katılarak görüşlerini iletti.

Teberrüken Uluçay'ın başkanlık ettiği toplantıya Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, komite üyeleri UBP Milletvekilli Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı. Toplantıda ayrıca UBP Milletvekili Hasan Taçoy da yer aldı.