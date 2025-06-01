Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Margaritis Schinas, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanan Johannes Hahn’ın Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olabileceğini söyledi.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Schinas, Kıbrıs sorunu sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde olduğunu ve Avrupa Birliği’nin (AB) de Kıbrıs sorununda katalizör rol oynayabileceğini belirtti.

Habere göre, Schinas, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, ilk günden AB ve Euro Bölgesi ülkesi kimliğiyle işlevsel bir devlet yaratılmasını sağlaması gerektiğini ve böyle bir şeyi ancak AB’nin garanti edebileceğini kaydetti.

Schinas, “çok iyi bir dostu” ve eski meslektaşı olarak bahsettiği Hahn’ın tecrübeli bir isim olduğunu ve sürecin lehinde çalışmaya niyet ettiğini kaydederek, kendisinin bu göreve getirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.