İtlaflara itiraz eden hayvan besicileri, Rum yönetiminden olumlu cevap alamayınca hayvanları kaçırmaya başladı. Larnaka ve Lefkoşa kazalarında şap saptanan çiftlik sayısı 44’e yükselirken Tseri, Bodamya, Livadia, Yeri ve Litrodonda’da besicilerin hayvanlarını başka yerlere kaçırdığı belirlendi.

Rum Veteriner Dairesi ve polis ekiplerince saptanan bu “sıhhi bomba” durumu gazetelerin bugünkü sayılarında manşet veya birinci sayfalarında yer buldu.

Fileleftheros “Sıhhi Bombalar Konusunda SOS… Şap Bulaşmış Çiftliklerden Hayvan Kaçırıyorlar” başlıklı manşet haberinde karantina altındaki en az 5 çiftlikten hayvanların kaçırılmasının şap hastalığının yayılmasını önlemek için alınan güvenlik önlemlerini havaya uçurduğuna dikkat çekti.

Habere göre, hayvanların kaçırılmış olduğu, itlaf için gidilen çiftliklerdeki hayvanların, kayıtlı hayvan sayısından çok daha az olduğu görülünce anlaşıldı. Yapılan araştırmada küçük ve büyükbaş hayvanları itlaflardan ve maddi kayıplardan kurtulmak için kaçıran bir şebeke ortaya çıkarıldı.

Livadia’da yüz bir (101) şap bulaşmış sığır, kaçak bir mandırada bulundu. Yeri’de eski bir domuz besi alanında, şap bulaşmadığı belirlenen 23 küçükbaş hayvan saptandı. İtlaf edilmek üzere karantina altına alınan 109 küçükbaş hayvanın kaçak yollarla Dali’deki bir çiftlikten, karantina bölgesinde olmayan Tseri’ye götürüldüğü belirlendi. Bodamya’da itlaf için test sonuçları beklenen 30 küçükbaş hayvan kaçırıldı. Lithrodonda’da da çiftliklerinden kaçırılmış 100 küçükbaş hayvan bulundu.

Hayvanlarını itlaftan kaçıran besiciler hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu suçu işleyenlere 5 bin euro para ve tazminattan mahrum bırakılma cezası verileceği kaydedilen haberde, kavşak ve hayvan besi bölgelerindeki kontrollerin İHA’lar da kullanılarak yoğunlaştırıldığı bilgisi verildi.

Gazete hafta sonu Larnaka’da 2 çiftlikte daha şap hastalığı saptandığını, böylece hastalığın saptandığı çiftlik sayısının 44’e ulaştığını kaydetti. İtlafların da devam ettiğini belirten gazete, şu ana kadar itlaf edilen küçükbaş hayvan sayısının 22 bine, büyükbaş hayvan sayısının da 2 bine ulaştığını aktardı.

"İTLAF EDİLEN HAYVANLARA KARŞILIK PARA DEĞİL HAYVAN"

Aynı gazete “İtlaf Edilenlerin Yerine Para değil Hayvan” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun, şap yüzünden itlaf edilen hayvanlar için sahiplerinin para ile değil itlaf edilenin yerine hayvan verilerek tazmin edilmesi kararı aldığını yazdı.

Habere göre karar, Rum Tarım Bakanı’nın önerisiyle alındı, Hukuk Dairesi ve Devlet Ödenekleri Mukayyitliği’nin onayı ile yürürlüğe girecek. Karar uyarınca imza atarak hayvanlarının itlaf edilmesine rıza gösterecek besicilere, para yerine verimli hayvan verilecek.

Politis de haberi, manşetten “Bulaşmış Çiftliklerden Hayvanları Saklıyorlar… Halen Kaçakçıları Arayan Yetkililer İçin Yeni Baş Ağrısı” başlığıyla aktardı.

Gazete Rum makamlarının, sistemli şekilde Yeşil Hat üzerinden hayvan kaçakçılığı yapan 75 yaşındaki Rum’u mercek altına aldığı bilgisini verdi. Gazete adını belirtmediği Rum’un, 19 Aralık 2025’te KKTC polisi tarafından, aracında 9 buzağı bulunduğu için yakalandığını hatırlattı.

Haberde, aynı Rum’un geçen şubat ayında Rum Gümrük Dairesi tarafından, KKTC’den kaçak tütün geçirmeye çalışırken Dali bölgesinde yakalandığı ve 13 bin euro para cezasına çarptırıldığı bilgisi verildi.

Alithia, birinci sayfasından ve fotoğrafla desteklediği haberi “Birçok Hayvanı Naklettiler” başlığıyla aktarırken Haravgi “Şap: 283 Hayvanın Yasadışı Nakledildiği Saptandı” başlığını kullandı.