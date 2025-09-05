Mustafa Alkan’ın moderatörlüğünde gazetecileri ve farklı konukları bir araya getiren Seçim Meydanı 2025, ilk programıyla izleyiciyle buluştu. KKTC’de seçim atmosferini yakından takip edenlerin ilgiyle izlediği program, Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlandı.

Programın ilk konuğu, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat oldu. Talat, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser, gazeteci Canan Onurer ve Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtladı.

“Mevcut statükonun değişebilmesi için Türkiye’nin onayı gerekiyor”

Türkiye ile iş birliği içinde hareket etmekten başka bir seçeneğin olmadığını vurgulayan Talat, mevcut statükonun değişebilmesi için Türkiye’nin onayının zorunlu olduğunu dile getirdi.

“BM parametrelerini biz yarattık”

BM parametreleriyle ilgili soruya yanıt veren Talat, bu çerçevenin Kıbrıs Türk tarafının katkılarıyla oluştuğunu belirterek, “BM parametrelerini bizim yarattığımız parametrelerdir” dedi.

“Masayı Anastasiadis’in yıktığını dünyaya anlatmalıydık”

Federasyon konusunda Güney Kıbrıs’ın nasıl ikna edileceğine yönelik soruya cevap veren Talat, geçmiş müzakere süreçlerine değinerek, “Masayı Anastasiadis’in yıktığını dünyaya anlatmamız gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Seçim Meydanı: KKTC’nin nabzını tutuyor

Kıbrıs Genç TV’de ekrana gelen Seçim Meydanı, KKTC’de seçim atmosferini en yakından yansıtan ve kamuoyunda büyük ilgi gören programlardan biri olarak öne çıkıyor. Mustafa Alkan’ın yönetiminde gerçekleşen yayın, siyasetin gündemini belirleyen tartışmaları ve konuklarıyla dikkat çekiyor.