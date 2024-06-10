Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündemindeki “Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar No:2) Yasa Önerisi”ni görüştü. Komite, Yasa Önerisini oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

UBP Milletvekili, Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.