Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Başkanlığına Berkay Ramiz getirildi.

ŞPO’dan verilen bilgiye göre, Odanın 42. Dönem Olağan Genel Kurulu 2 Mart Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda Oda Başkanlığı görevine Berkay Ramiz seçildi.

Odanın dün yapılan yönetim kurulu toplantısında ise görev dağılımı gerçekleştirildi.

Buna göre; Oda Genel Sekreteri Ali İsmail Kanlı, Oda Saymanı Elda İstillozlu, Oda Yönetim Kurulu Asli üyeleri Ayça Soygür ve Harun Orçan, Oda Yönetim Kurulu Yedek üyeleri Can Kara ve Merter Refikoğlu oldu.

Denetleme Kurulu üyeleri ise Ertan Öztek ve Layık Topcan olarak belirlendi.