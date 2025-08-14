Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını takip etmek üzere Türkiye’den Kıbrıs’a gelen ve Rumların saldırısı sırasında şehit düşen gazeteci Adem Yavuz bugün düzenlenen törenle anıldı.

14 Ağustos 1974’te önce Küçük Kaymaklı'da içinde bulunduğu araca açılan yaylım ateşi sonunda, daha sonra da kaldırıldığı hastanenin bahçesinde yeniden saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Yavuz, Türk tarafının girişimleriyle güneyden kuzeye iade edilmiş ve Türkiye’de sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmişti.

29 yaşında şehit olan gazeteci Adem Yavuz, bu yıl üçüncü kez Küçük Kaymaklı’da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede saldırıya uğradığı yerde düzenlenen törenle anıldı. Törene Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Polisler Derneği, Sönmezler Ocağı, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, TMT Mücahitler Derneği ve Dış Basın Birliği’nden başkan ve temsilcilerle şehit yakınları katıldı.

Törene katılanlar, gruplar halinde BM görevlileri eşliğinde ara bölgeye geçerek, Yavuz’un da içinde bulunduğu ve yayılım ateşine tutulan CF 736 plakalı araca çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu ve dua okudu.

-Canbaz

Dış Basın Birliği Genel Başkan Burhan Canbaz, anma törenindeki kısa açıklamasında, 1974’te Kıbrıs’ta yaşananları kamuoyuna duyurmak için Türkiye’den adaya gelen Adem Yavuz’un Barış Harekatı’nda öldürülen ilk gazeteci olduğunu kaydetti.

Sivillere saldırmanın insanlık suçu olduğunu vurgulayan Canbaz, aradan geçen bunca yıla rağmen hala gazetecilerin görev başında hayatını kaybettiğini anımsattı.

Şehit gazeteci Adem Yavuz’un anılmasının ve gelecek nesillere anlatılmasının bu nedenle de önemli olduğunu kaydeden Canbaz, tüm şehitleri rahmetle andı.