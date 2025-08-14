Kıbrıs Barış Harekatı’nda Haspolat bölgesinde şehit düşen 15 Mehmetçik bugün düzenlenen törenle anıldı.

Haspolat Şehitler Anıtı önündeki törene, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği yetkilileri, muharip dernek temsilcileri ve köy halkı katıldı.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Celal Bayar’ın konuşması sonrasında, tören dua okunmasıyla sona erdi.

-Bayar: “Tek çözüm, yan yana iki eşit egemen devlet”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar törende yaptığı konuşmada, 51 yıl önce 14 Ağustos 1974’te, Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla başladığını belirtti.

14 Ağustos sabahı Mücahidin öncülüğünde Mehmetçik ile birlikte başlatılan taarruzda Haspolat (Miamilya) bölgesindeki savunma hattının kısa sürede aşılarak, Gazimağusa yolunun açıldığını ifade eden Bayar, “Bir tarafta Gazimağusa, bir tarafta Lefke olmak üzere İkinci Barış Harekatı gerçekleştirildi ve çok şükür bugünkü devletimizin sınırları ortaya çıkmış oldu. Ama savaşın değişmez sonucu şehitler verdik” diye konuştu.

Kıbrıs Rum tarafının her zaman uzlaşmaz tutumunu devam ettirdiğini dile getiren Bayar, “Hiçbir tarihte bizimle yetki paylaşmayı kabul etmiyor. Bizi azınlık yapmak istiyor” dedi. Bayar, tek çözümün yan yana iki eşit egemen devlet formülü olduğunu vurguladı.

“Bundan sonra bize düşen görev devletimizi yaşatmak, şehitlere verdiğimiz sözü yerine getirmek ve anavatanla yolumuza yürümektir” diyen Bayar, şehitleri, saygı ve minnetle andı, hayatta olan gazilere şükranlarını sundu.