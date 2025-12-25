Şehit Hüseyin Ruso anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Çelenklerin Şehit Hüseyin Ruso sunulmasıyla saat 10.00’da başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencisi Hamide Söker ile Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencisi Laden Kalçay tarafından şiir okunan törende, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Şehit Hüseyin Ruso’nun yakını Kemal Ruso konuşma yaptı.

Anma töreni, konuşmalar sonrasında şehitler adına okunan dualarla sona erdi.

-Öztürkler: “Ruso, Kıbrıs Türk halkının bir arada durması için insan sevgisi ve mücadelesiyle çok ciddi izler bıraktı"

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve özgürlüğünü şehitlerine borçlu olduğunu ifade etti.

Ülkedeki birçok okulun isminde şehit kelimesi olduğuna işaret eden Öztürkler, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nun ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli ortaokullarından bir tanesi olduğunu kaydetti.

Öztürkler, öğretmenlerin okullarda genellikle 21 Aralık Şehitler Haftası öncesinde öğrencilere şehitlerle ilgili şiirler ve kompozisyonlar yazdırdıklarını söyleyerek, kendisinin okul yıllarında Şehit Hüseyin Ruso'yla ilgili yazdığı bir kompozisyondan ödül aldığını kaydetti.

Hüseyin Ruso’yu iyice anlamak ve geçmişteki mücadelesini unutmamak gerektiğine işaret eden Öztürkler, her şeyden önce Ruso’nun çok iyi bir kahraman olduğunu söyledi.

Öztürkler, çok iyi bir spor geçmişi olan Ruso'nun Kıbrıs Türk sporunun geleceğine de imza atan önemli çalışmaları bulunduğunu aktararak, “Kıbrıs Türk halkının bir arada durması, Türklüğü’nden vazgeçmemesi için insan sevgisi ve mücadelesiyle çok ciddi izler bırakmış.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, Ruso’nun ailesini de selamlayan Öztürkler, böyle bir ailenin mensubu olmanın kolay olmadığını ve bunun büyük bir onur olduğunu dile getirdi. Öztürkler, Şehit Hüseyin Ruso'nun çizmiş olduğu yolda yürümeye devam edeceklerini de belirterek, gençlere bu duyguları aktarmanın önemine işaret etti.

İnsan hakları veya Birleşmiş Milletler kurallarının değil, güçlünün kurallarının geçtiği bir dönem yaşandığını anlatan Öztürkler, “Onun için geçmişimizi iyi bilmek lazım, mücadelemize, egemenliğimize, bağımsızlığımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak lazım.” dedi.

Öztürkler konuşmasının sonunda, Şehit Hüseyin Ruso ve tüm şehitlerin önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

-Ruso: “Hüseyin Ruso, Küçük Kaymaklı çarpışmalarının simge ismidir”

Şehit Hüseyin Ruso’nun yakını Kemal Ruso törende yaptığı konuşmada, 25 Aralık tarihinin her Küçük Kaymaklı’nın hafızasından silmek isteyeceği karanlık bir tarih olduğunu kaydederek Kıbrıs Türkü’nün ayaklarının nasıl yere basması gerektiğini de hatırlatan bir tarih olduğunu söyledi.

Kemal Ruso, Hüseyin Ruso’nun Küçük Kaymaklı çarpışmalarının Küçük Kaymaklı direnişinin bir simge ismi olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında, Küçük Kaymaklı’da yaşananlar hakkında bilgi veren Ruso, 5 binden fazla Küçük kaymaklı’nın yerinden edildiğini ve bir daha evlerine dönemediklerini belirterek, 21 Aralık sonrasında 40 Kaymaklılı’nın kaybolduğunu ifade etti.

Ruso, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları ile 11 kayıp şehidin naaşlarına ulaşıldığını ancak 20 şehidin naaşlarının halen kayıp olduğuna dikkati çekerek, söz konusu naaşların bulunup, ailelerine teslim edilebilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Ruso ailesi olarak kendilerine, adını taşıyan okulun öğretmen ve öğrencilerine, kurucusu olduğu Küçük Kaymaklı Spor Kulübü yönetici ve sporcularına görevler düştüğünü söyleyen Ruso, “Hüzünlü de olsa kısa süren ama içine sığdırdığı fedakârlıklar, kahramanlıklar ve başarılarla dolu yaşamını yeni nesillere aktarmak gerekir" dedi.