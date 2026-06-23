Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı yapılıyor.

Kara safhası bugün Girne’de yapılacak tatbikata, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurlar katılacak. Tatbikatın, deniz safhası ise yarın Gazimağusa'da icra edilecek.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı basın brifingi, bugün Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda gerçekleştirildi.

İlk olarak, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okunan brifinge, askeri erkanın yanı sıra Gönyeli ailesi de katıldı.

Brifingde daha sonra, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin kızı Nil Gönyeli’ye tatbikat anı objeleri takdim edildi.

- Görgülü

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, brifingde yaptığı konuşmada, icra edilecek tatbikat türünün, arama ve kurtarma olduğunu kaydederek, arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Görgülü, arama-kurtarmanın, denizde ve karada tehlike içindeki insanların ve araçların, su üstü vasıtalar, uçaklar, helikopterler ve özel kurtarma timleri kullanılarak aranması ve kurtarılması olduğunu kaydetti. Arama kurtarmanın zamana karşı bir yarış niteliği taşıdığını söyleyen Görgülü, arama kurtarma faaliyetlerinin, profesyonel yetişmiş personel, iyi bir organizasyon, birimler arasında yakın koordinasyon, iş birliği ve 24 saat esasına göre göreve hazır olmayı gerektirdiğini belirtti.

26 Mart 2002 tarihinde Ercan Bölgesel Arama Kurtarma Merkezinin faaliyete geçtiğini hatırlatan Görgülü, arama kurtarma hizmeti verilebileceğinin NOTAM ile ilan edildiğini ve basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.

Görgülü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini ilan ettiği kara ülkesi ve karasularının, arama kurtarma sorumluluk bölgeleri olduğunu vurguladı.

Görgülü, bu kapsamda, KKTC arama kurtarma birlikleri tarafından 26 Mart 2002 tarihinden itibaren Gazimağusa-Karpaz'ın güneyinde 43, Karpaz'ın kuzeyinde 65, Erenköy bölgesinde 9 ve uluslararası sularda 5 olmak üzere toplam 122 arama kurtarma görevi icra edildiğini belirtti.

Görgülü, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi'ndeki arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili yetkileri vurgulamak amacıyla ilk defa, 2002 yılında icra edilmeye başlanan tatbikatın, bu yıl 22’ncisinin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Görgülü, tatbikatın amacının, arama-kurtarma unsurlarının koordinasyonla yapılmasını sağlamak, arama-kurtarma imkan kabiliyetini fiilen denemek ve arama-kurtarma personeli eğitmek, insani yardım harekatı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki iş birliğini denemek ve geliştirmek olduğunu belirtti. Görgülü, tatbikatın, basın ve yabancı gözlemcilere açık olarak iki safa halinde üç senaryo kapsamında icra edileceğini de ifade etti.

-Tatbikat senaryoları

Tatbikatın kara safhasının bugün, 101 Evler bölgesindeki bir numaralı vatan sahasında gerçekleştirileceğini kaydeden Görgülü, deniz safhasının ise yarın Gazimağusa açıklarında, Dipkarpaz'ın güneydoğusundaki iki numaralı zafer sahasında ve Gazimağusa’nın doğusundaki üç numaralı bayrak sahasında icra edileceğini kaydetti.

Görgülü, tatbikatın kara safhasında KKTC hava sahasında, Türkiye -KKTC güzergahında planlı seferini yapan bir yolcu uçağıyla, Beşparmak Dağları üzerinde temasın kaybedilmesinin ardından gerekli arama kurtarma faaliyetlerinin icra edileceğini anlattı. Görgülü, tatbikatın deniz safhasında ise Gazimağusa açıklarında KKTC karasuları dışında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde çok sayıda göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile bir ticari yatın çarpışması sonrasında kazazedelerinin kurtarılması ve kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi senaryolarının icra edileceğini belirtti.

Görgülü, deniz safhasındaki üçüncü senaryonun ise KKTC karasularında 3 numaralı sahada icra edileceğini söyledi. Görgülü, bu senaryodaKKTC karasularında, Gazimağusa açıklarında İlmir'den Kalecik istikametine giden bir akaryakıt tankeri ile Gazimağusa’dan Mersin istikametine giden bir ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılacağını kaydetti.

Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti’nden 10, KKTC’den 4 koordinasyon merkezinin fiilen iştirak edeceğini söyleyen Görgülü, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan 6 adet uçar unsur, 1 adet yüzer unsur ve 1 kurtarma timinin tatbikatta yer alacağını söyledi.

Tümgeneral Görgülü, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’ndan 6 uçar unsur, 7 yüzer unsur ve 3 kurtarma timinin de fiilen tatbikata katılacağını belirtti.

Görgülü, tatbikata arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil kuruluşlar kapsamında; Türkiye’den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ile KKTC’den Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi unsurlarının katılacağını ifade etti.

- Tatbikatta 14 arama-kurtarma koordinasyon merkezi, 14 hava unsuru, 13 yüzen unsuru, 9 arama-kurtarma timi yer alacak

Tümgeneral Görgülü, tatbikata Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2 hava unsuru, 5 yüzen unsuru ve 5 arama-kurtarma timinin fiilen katılacağını, toplam 14 arama-kurtarma koordinasyon merkezi, 14 hava unsuru, 13 yüzen unsuru, 9 arama-kurtarma timi ile çeşitli sivil unsurların görev alacağını açıkladı.

Tümgeneral Görgülü, “KKTC ve anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları, gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda gece ve gündüz, karada, kara sularında veya uluslararası sularda, her yerde ve her zaman arama kurtarma harekâtı icra etmeye hazırdır.” dedi.