Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "20 senelik milli SİHA mücadelemizde kendi sınıfında dünyanın en iyileri olan SİHA'ları geliştirmeyi başardık" dedi.

Bayraktar, Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmada, baba toprağı Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılışını büyük heyecanla gerçekleştirdiklerini dile getiren Bayraktar, bu merkezin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, T3 Vakfı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla hayata geçtiğini ifade etti.

Bayraktar, merkeze adı verilen babası Özdemir Bayraktar'a ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Özdemir Bayraktar, hayatını ülkemizin tam bağımsız yarınları için milli SİHA'larımıza ve 20 yıla varan mücadelemizin sembolü olan milli teknoloji hamlemize vakfetti. Bizler için mücadelemizin merkezi olan fabrikada yaşadı. Son nefesine kadar sancağı bırakmadı, Bayraktar SİHA'ları geliştirdiğimiz yerden ayrılmadı. Şayet hayat, anlamını en değerli anlardan ve anılardan alıyorsa, hayatında en mutlu olduğu anlar nedir diye sorulsa oğlu ve yol arkadaşı olarak şunları sayabilirim. Güvenlik güçlerimizle cephede İHA'larımızı uçurmak için sırt sırta verdiği zamanlar. Bazen bir üs bölgesinde, sahra çadırında konakladığı anlar. TEKNOFEST'te gençlerimizle çocuklarımıza genç kardeşlerimize tecrübelerini aktardığı zamanlar ve BAYKAR'da SİHA'larımızın tasarımlarına destek olduğu, katkı sunduğu dönemler."

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin kendileri için manevi değerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlesi serüvenimizde, 2022'de büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz TEKNOFEST Karadeniz'den yeşeren kalıcı bir eser. Baba toprağımızda, şehit kanıyla sulanmış, haksızlığa, adaletsizliğe, zulme karşı dimdik, dosdoğru duranların toprağında yeşermiş bir eser. Coğrafyamızın her bir köşesinde, zulme karşı vatanı savunmak için her ihtiyaç duyulduğunda, akıncılar ve leventler yetiştirmiş bu topraklarda fide vermiş bir eser. Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, kadim medeniyetimizin adalet, iyilik ve merhamet değerlerinden aldığı ilhamla Karadeniz'in o coşkulu cesur ruhuyla, insanlığa, medeniyetimize, milletimize değer katacak."

Bayraktar, bu merkezin, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartacak bilim insanları ve teknolojist nesillerin yetişmesine katkıda bulunacağını ifade ederek, "Trabzon Bilim Merkezi, teknolojiden astronomi ve havacılığa, doğa bilimlerinden matematiğe, tasarımdan girişimciliğe ve tarım teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede atölyeler sunacak. Bu atölyelerde çocuklarımız deney yaparak, sorgulayarak ve severek doğa kanunlarını keşfetmenin tadını çıkaracak" diye konuştu.

"Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz"

İşgal altındaki Gazze'de Filistin'de yaşanan acıların da kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Bayraktar, "Dünya düzenini oluşturanlar, barışı koruyan kuralların ve hukukun ihlal edilmesine göz yumuyor, zalimden yana taraf oluyor. 100 yıl önce işgale direnen vatanımızın sesi olan Mehmet Akif'in dizelerindeki gibi, elinde büyük teknolojik güç tutan, 'Medeniyet dediğimiz tek dişi kalmış' diye tarif ettiği o güçler dünyayı büyük bir buhrana sürüklüyor. Bizler, bu acılar karşısında ikiyüzlü ve riyakar davranan Batı'nın yaptığı gibi duyarsız kalamayız" dedi.

Bayraktar, sonuna kadar Filistinli mazlum kardeşlerin yanında durmaya devam edeceklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Medeniyetimizin kadim değerlerinden güç alarak, adalet, merhamet ve iyiliği dünyaya hakim kılma mücadelesini sürdüreceğiz. Medeniyetin beşiği olan bu topraklar, tarih boyunca huzuru, barışı ve adaleti yayacak milletleri çıkarmayı hep başardı. Sadece maddiyatı ve kendi çıkarlarını önceleyen nesiller, maalesef dünyaya huzur getiremezler. Dünyayı daha barışçıl ve medeni bir yer haline getirecek olanlar, kendinden öte insanlığın faydasını merkeze alan erdemli nesiller olacak."

Gençlere de seslenen Bayraktar, "Genç kardeşlerim, insanlığın sonunu getirecek olan bu adaletsizliği ve ırkçılığı sizler sonlandıracaksınız. Huzurun, barışın ve adaletin tesis edildiği yeni dünyanın mimarları sizler olacaksınız." ifadesini kullandı.

"TEKNOFEST dünya rekorlarını kırdı"

Bayraktar, milli SİHA mücadelesinin geldiğini noktaya da dikkati çekerek, şunları söyledi:

"20 senelik milli SİHA mücadelemizde kendi sınıfında dünyanın en iyileri olan SİHA'ları geliştirmeyi başardık. Sanayi, Teknoloji ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yürüttüğümüz Deneyap Projesi tüm yurdumuza yayıldı. TEKNOFEST dünya rekorlarını kırdı. Kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. 2023'te tam 1 milyonu aşkın genç teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. 6 yılda 10 milyon ziyaretçi TEKNOFEST'lere katıldı."

Bilim ve teknolojinin öneminde de dikkati çeken Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayat ve akıl edebilme yeteneği insana sunulmuş en büyük armağansa, bilim ve teknolojiyi insanlığın acılarını dindirmede, dertlerine çare bulmada kullanmak daha da büyük bir armağandır. İşte, inancın ve aşkın güneş yüzlü çocukları, insanlığı iyiliğe sevk edecek büyük eserler ve özlenen erdemli nesiller sizlerin bahçesinde yetişecek. Özdemir Bayraktar bilim merkezi için emek veren ve açılış törenimize katılan herkese saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."

"Özdemir Bayraktar ağabeyimiz milli teknoloji hamlesi vizyonunun en önemli mimarlarından"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'nin açılında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Havanın yağmurlu olmasına değinen Varank, "Bizim uşaklarımız fırtına gibi ama onları çok da fazla yağmurun altında tutmak istemiyoruz. Rahmetli Özdemir Bayraktar ağabeyimiz milli teknoloji hamlesi vizyonunun en önemli mimarlarından bir tanesiydi. İnşallah burada yetişecek gençlerimiz onun vizyonunu geleceğe taşıyacaklar, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecekler" diye konuştu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Mustafa Şen ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından katılımcılar, Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi"ni gezdi.