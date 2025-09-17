Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, sendikanın adada çözüm, barış ve birleşik federal Kıbrıs’tan yana olduğunu belirtti.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre Eylem, Kıbrıs’ta tek ulaşılabilir çözüm modeli olarak nitelediği federasyonu ortadan kaldırmaya yönelik her iki kesimden gelen ayrılıkçı söylem ve politikalara tepki gösterdi.

Eylem, KTOEÖS’ün yıllardır verilen varoluş mücadelesini ilkeli şekilde ortaya koyduğunu ve hem sınıfsal hem de toplumsal mücadelede öncülük ettiğini vurguladı.

Eylem, iki devletli çözüm söyleminin BM Güvenlik Konseyi kararlarını tanımamak anlamına geldiğini kaydetti.

Çatışmalar, acılar, yıkım ve kayıplar bir daha yaşanmasın diye 77-79 Doruk Anlaşmaları ve Crans Montana’daki uzlaşı noktalarına bağlı kalınarak, görüşmelerin tekrar başlatılmasına ve Birleşik Federal Kıbrıs’la sonuçlandırılmasına taraf olduklarını belirten Eylem, bu nedenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın düzenlediği iki devletli çözüm teziyle ilgili bilgilendirme toplantısına katılmadıklarını söyledi.

Eylem, “KTOEÖS, çözüm, barış, birleşik federal Kıbrıs’la yaşanacak özgür, bağımsız, güzel günler için, eşit, adil, demokratik, laik, barış kültürü oluşturulmuş temiz bir toplum için mücadelesini sürdürmeye, tüm dayatmalara boyun eğmeden direnmeye devam edeceğini tüm kamuoyuna bir kez daha duyurmaktadır.” dedi.